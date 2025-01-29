Üye Girişi
Haberler
FED, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
FED faiz kararı Bitcoin ve Altcoinleri nasıl etkileyecek?

FED faiz kararı Bitcoin ve Altcoinleri nasıl etkileyecek?
İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

İsrail sınırında kaybolmuşlardı! 3 Türk'ün akıbeti belli oldu
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif

İsrail saldırısında ölen 3 Türk kim, isimleri ne?

İsrail saldırısında ölen 3 Türk kim, isimleri ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Peki, İsrail saldırısında ölen 3 Türk kim, isimleri ne?

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının, İsrail'in hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Peki, İsrail saldırısında ölen 3 Türk kim, isimleri ne?

İSRAİL SALDIRISINDA ÖLEN 3 TÜRK KİM, İSİMLERİ NE?

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail'in bölgede düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan üç Türk vatandaşının, İsrail'in bölgede düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir."

Ne olmuştu

Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların aileleri, Özdemir, Kaya ve Baydenk'ten 11 Ocak'tan beri haber alınmadıklarını resmi makamlara bildirmişlerdi. Lübnan sınırında kayboldukları belirtilen üç Türk vatandaşının, daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında İsrail de çalıştıktan sonra sınırdışı edildikleri öğrenildi. Üç Türk vatandaşının bu sefer de çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları biliniyor.

Özdemir, Kaya ve Baydenk ile son temas, sınırın Lübnan tarafındaki Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde olmuştu. İsrail basınında 11 Ocak akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Söz konusu kişilerin Türk vatandaşı olabileceği ihtimali üzerine Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temasa geçti. Yetkili makamlardan edinilen bilgiye göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, Lübnan üzerinden İsrail'e kaçak yollar üzerinden geçmeye çalıştı. Söz konusu grubun uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istediği öğrenildi. Örgüt, canlı lokasyon yollayarak vatandaşları belli noktaya yönlendirdi.

Özdemir, Kaya ve Baydenk, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yaptığı insansız hava aracı operasyonu sonucunda hayatını kaybetti. Ailelerin yakınları, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

TFF Başkanı mahkemeye gidiyor
img

İsminin telaffuzunu duyanlar kulaklarına inanamıyor
img

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.