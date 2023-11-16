İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı Ankara'ya getiren uçak Esenboğa Havalimanına iniş yaptı
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı Ankara'ya getiren uçak Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı Ankara'ya getiren uçak Esenboğa Havalimanına iniş yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel