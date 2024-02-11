İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar

İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? İsrail, 1,4 milyondan fazla Gazzelinin sığındığı Refah kentine kara operasyonu hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Detaylar haberimizde...

İSRAİL REFAH KENTİNE KARA OPERASYONU MU YAPACAK?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentine kara operasyonuna hazırlanmak için İsrail ordusuna emir vermişti. Mısır, 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda İsrail'i uyardı. Öte yandan Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi uyarısında bulundu.

BİDEN VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik verdiği desteği bir kez teyit ettiği aktarılarak, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığı ifade edildi.

Biden'ın Netanyahu'ya mümkün olan en kısa sürede tüm esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden faydalanılması gerektiğini aktardığı belirtilen açıklamada, "Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu" denildi.

BİDEN: REFAH OPERASYONUNU 'CİDDİ BİR PLANLAMA YAPILMADAN' DESTEKLEMEYECEĞİZ

Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyeceğini yinelediği belirtilen açıklamada, "Başkan, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar" denildi.

MISIR: REFAH'A KARA SALDIRISININ VAHİM SONUÇLARI OLUR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi. Açıklamada, İsrail, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyarılarak, Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin, uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının apaçık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, ateşkese varılması ve esir takası için tüm taraflarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca uluslararası camiadan İsrail'e, harcanan çabalara olumlu yanıt vermesi ve gerilimi daha fazla tırmandırmaması için baskı yapması istendi.

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Son olarak bugün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten yeşil ışık beklediği bildirilmişti.