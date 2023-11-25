İsrail polisi, Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı noktaya ateş açtı: 1 yaralı

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ikinci gününde, Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nin önünde gerginlik yaşandı. Filistinli esirlerin salıverileceği noktada toplanan kalabalığa İsrail polisi müdahale etti. İsrail polisinin ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinli esirler için Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi önünde bekleyiş sürürken bölgede sıcak dakikalar yaşandı. Filistinli esirlerin salıverileceği noktada toplanan kalabalığa müdahale eden İsrail polisi ateş açtı. İsrail polisinin ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.

HAPİSHANE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının ikinci gününde gerginlik yaşandı. Hamas, İsrail'in anlaşma standartlarına uymamasını gerekçe göstererek elindeki 13 İsrailliyi serbest bırakmayı erteledi. İsrail tarafında ise Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı Ofer Hapishanesi önünde tansiyon yükseldi.

1 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İçeriden çıkmasını beklediği akrabalarını ve tanıdıklarını karşılamak için Batı Şeria'da bulunan hapishanenin önünde toplanan çok sayıda Filistinliye İsrail polisi müdahale etti. İsrail polisinin silahını ateşlemesi sonucu 1 Filistinli yaralandı. Öte yandan İsrail polisi, cezaevi önünde bekleyen Filistinlileri dağıtmak için gaz bombası da kullandı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

HAMAS, İLK GÜN 11 TAYLANDLI VE 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes 24 Kasım sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 11 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi.

İSRAİL DE 39 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUĞU SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.