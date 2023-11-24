İsrail ordusundan ateşkesin başlamasına dakikalar kala skandal video: Savaş daha sona ermedi

İsrail ile Hamas arasında 4 gün sürecek ateşkes anlaşması saat 08.00 itibarıyla başlarken, İsrail ordusunun ateşkes başlamadan birkaç dakika önce sosyal medyadan paylaştığı video tartışma yarattı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Arapça konuştuğu videoda "İnsani ara geçici, savaş daha sona ermedi" mesajı verildi.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

İSRAİL YÖNÜNE ROKETLER ATILDI

İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.

ATEŞKESE DAKİKALAR KALA SKANDAL PAYLAŞIM

Dünyanın kilitlendiği 4 günlük geçici ateşkesin başlamasına dakikalar kala İsrail ordusundan yapılan bir paylaşım ise büyük tepki çekti.

"SAVAŞ DAHA SONA ERMEDİ"

İsrail Ordusu, ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda "savaş daha sona ermedi" uyarısında bulundu.

"İNSANİ ARA GEÇİCİ"

Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee videoda insani aranın "geçici" olduğunu vurguladı ve Gazzelilere "Gazze Şeridi'nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi ve kuzeye geçiş yasak. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız" uyarısında bulundu.