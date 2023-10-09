İsrail'in Filistin'e savaş açmasının nedenleri üzerine bir inceleme yapılıyor. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başlangıcı ve bu duruma neyin sebep olduğu detaylı bir şekilde araştırılıyor. Peki, İsrail neden savaş açtı? İsrail Gazze savaşı neden başladı? İşte detaylar...

İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etmişti. İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tüm dünya tarafından takip ediliyor. İsrail neden savaş açtı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Filistin ile İsrail savaşı neden başladı merak konusu oldu. Peki, İsrail neden savaş açtı? İsrail Gazze savaşı neden başladı? Detaylar haberimizde...

İSRAİL NEDEN SAVAŞ AÇTI?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmış, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine sızmıştı. Operasyon sonrası harekete geçen İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etmişti.

KAÇ ÖLÜ VAR?

Dün gece Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyuran İsrail ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 493 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 751 Filistinli ise yaralandı. Hamas'ın operasyonunda ölen İsrailli sayısı da 700'ü geçti.