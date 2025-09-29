İsrail men edildi mi? UEFA İsrail'i men edecek mi, ne karar verecek?

İsrail men edildi mi? UEFA, İsrail'in futbol organizasyonlarından çıkarılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili federasyona resmi mesaj gönderilerek, men kararıyla ilgili bir sürecin bulunmadığı aktarıldı. Ayrıntılar...

İSRAİL MEN EDİLDİ Mİ?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi söz konusu değil. Avrupa futbolunun yönetim organı, İsrail Futbol Federasyonu'na gönderdiği resmi mesajda, bu yönde herhangi bir kararın alınmadığını ve acil bir toplantı ya da oylamanın ajandada bulunmadığını ifade etti. Son günlerde ortaya çıkan söylentilerin ardından yapılan bu açıklama, spekülasyonların önüne geçmek amacıyla paylaşıldı.

The Jerusalem Post'un haberine göre, artan tartışmaların ardından UEFA doğrudan İsrail Futbol Federasyonu ile iletişime geçti. Gönderilen mesajda, İsrail'in üyeliğinin ya da müsabakalara katılım hakkının görüşülmediği, mevcut takvimde böyle bir gündemin olmadığı netleştirildi. Bu bildirimle birlikte UEFA'nın resmi yaklaşımı ortaya kondu ve İsrail'in uluslararası turnuvalara katılımına dair mevcut durumun değişmediği teyit edildi.

UEFA İSRAİL'İ MEN EDECEK Mİ?

UEFA, İsrail'i turnuvalardan men etme konusunda herhangi bir planın bulunmadığını açıkladı. Yapılan duyuruda, acil toplantı ya da oylamanın gündemde olmadığı özellikle belirtildi. Bu açıklama, kamuoyunda yer alan "İsrail'in organizasyonlardan çıkarılacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Bu çerçevede, İsrail kulüpleri Avrupa kupalarında ve milli takım da UEFA organizasyonlarında yer almaya devam edecek.

İsrail Futbol Federasyonu'na gönderilen mesaj, UEFA'nın resmi tavrını doğrudan bildirmesi açısından dikkat çekti. UEFA'nın açıklamaları, söylentilerin aksine, İsrail'in üyeliğinde bir değişikliğin olmadığını gösterdi. Federasyondan gelen bilgiler doğrultusunda, turnuvalarda yer alma hakkı aynen korunuyor ve İsrail futbolunun uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesi sürdürülecek.