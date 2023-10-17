İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açtı. Kahreden haberi duyan Filistinliler Doğu Kudüs ve Ramallah'ta sokaklara indi. Saldırılar dünyada yankılanırken İsrail'e karşı tepki oluştu ve İsrail markaları tam listesi, İsrail ürünleri hangileri gibi konular araştırıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açması Filistinlileri sokağa döktü. Doğu Kudüs ve Ramallah'taki meydanlara inen binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını ve Gazze Şeridi'ndeki katliamı protesto etti. Ülkemizde de yaşananlara büyük tepki gösterildi. İsrail markaları tam listesi ve İsrail ürünleri hangileri, araştırıldı.

İSRAİL MARKALARI TAM LİSTESİ!

Giyim Sektöründe İsrail Markaları

Tommy Hilfiger,

Nike,

Adidas,

Polo,

Ralph Lauren,

Parizyen,

Hugo Boss,

Calvin Klein,

Levi's,

Timberland,

Giorgio Armani,

Lee

Gıda Sektörü İsrail Markaları

Danone,

Maggi,

Jacobs,

Banana,

McDonald's,

Burger King,

Knorr,

Calve

Temizlik Sektörü İsrail Markaları