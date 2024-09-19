İsrail- Lübnan sınırında yoğun dumanlar yükseliyor. İsrail iki gündür siber yöntemlerle saldırdığı Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor?

İSRAİL LÜBNAN SAVAŞ MI ÇIKTI?

İsrail- Lübnan Savaşı resmen başladı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı. İsrail'in Lübnan'da düzenlenen saldırılarda ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını kullandığı iddia edildi. Öte yandan Hizbullah'ın da İsrail Üssü'nü vurduğu bölgeden gelen bilgiler arasında.

YOĞUN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Haniyye beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İsrail ordusunun El-Haniyye'ye düzenlediği hava saldırısında 3'ü Filistinli, 1'i Lübnanlı 4 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi altına alındıkları belirtildi.

2 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin bu sabah düzenlediği saldırılarda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın bu sabah ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 2 askerin İsrail'in kuzeyindeki saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtilirken daha fazla detaya yer verilmedi. Öte yandan İsrail basını askerlerden birinin Hizbullah'ın güdümlü tanksavar füzesi saldırısında, diğerinin ise insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldüğü ifade edildi. Haberde ayrıca bu iki ayrı saldırıda biri ağır olmak üzere 9 İsrail askerinin de yaralandığı aktarıldı.

NASRALLAH KONUŞTU: İSRAİL KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI

Siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ilk kez kameralar karşısına geçti. Nasrallah şunları söyledi: Salı günü düşman İsrail binlerce çağrı cihazını hedef aldı ve eşzamanlı olarak patlattı. Düşman bu operasyonda bütün ilkeleri çiğnedi, kırmızı çizgileri aştı. Hiçbir şeyi umursamıyorlar. Ne ahlaki ne insani ne de yasal olarak. Patlamaların bazıları hastanelerde oldu. Çağrı cihazı taşıyanların bazıları hastanelerde, eczanelerde çalışıyordu. Çarşı, mağaza, evlerinde olanlar, araçlarında olanlar vardı. Ana yollarda ve birçok sivil, kadın, çocuklar da taşıyordu çağrı cihazlarını, sadece Hizbullah'ın savaşçıları değil. Sivillerin kullandığı cihazı hedef aldılar. Sadece bizde değil bütün dünyada kullanılan cihazlar. Hastaneler ve ticari firmalar kullanıyor. Çarşamba günü de kablosuz cihazları yine aynı şekilde telsizleri patlattılar. Ambulanslar ve hastanelerdeki telsizleri patlattılar. Bu düşmanlığın sonunda onlarca şehit verdik. Kadın, çocuk ve siviller var. Binlerce insan yaralandı.

"SAVAŞ SUÇU BU, SAVAŞ İLANI"

Bu yapılana ne ad verelim? Bu büyük terör eylemine ne diyelim? Toplu soykırım. Biz salı günü ve çarşamba günü soykırımı diyoruz. Bu düşmanla yaptığınız savaşta bu kanser tümörü olan İsrail kurulduğundan beri, bölgemizde tam kötülük olan İsrail, Lübnan'a, halka, direnişe, egemenliğimize sürekli saldırıyor. Savaş suçu bu, savaş ilanı. İstediğiniz ismi verebilirsiniz, bunlar hak ediyor. Yüce Allah büyük rahmetiyle ve keremi ve lütfuyla birçok insanımızın kurtulmasını sağladı. Birçok belayı bizden uzaklaştırdı. Bu yaralılardan birçoğu hafif yaralıydı, belki de şehitlerin sayısı kadar. Birçok cihaz kapalıydı ve hizmet dışıydı. Bazıları arkadaşlarımızdan uzaktı, bazıları dağıtılmamıştı bu. Düşmanın niyeti dediğim gibiydi. Yüce Allah kendi rahmetiyle ve şüphe yok ki yerde kalmış bir yaralımız olmadı. Bütün ambulanslar, Kızılhaç, Kızılay ve diğer sağlık kurumları, insanlarımız büyük çaba gösterdiler. Herkes işbirliği yaptı. Ordumuz, güvenlik güçleri, hastaneleri. Onların bu hedefe ulaşmasını engelledi.