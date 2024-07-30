Hizbullah tarafından düzenlenen ve 12 İsraillinin öldüğü Golan Tepeleri'ndeki saldırı sonrası İsrail'in tehdit ettiği Lübnan'dan dumanlar yükseldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı, Beyrut'un Dâhiye bölgesindeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail ordusu, Mecdel Şems saldırısında birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu. İsrail - Lübnan arasında savaş mı çıktı?

İSRAİL - LÜBNAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Lübnan Hizbullahı tarafından geçtiğimiz günlerde vurulan ve 12 İsraillinin öldüğü işgal altındaki Golan Tepeleri krizi devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi.

İŞLEK CADDE ÜZERİNDEKİ BİNALAR YERLE BİR OLDU

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

HİZBULLAH BİNASI 3 FÜZEYLE VURULDU

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

HİZBULLAH KOMUTANINI HEDEF ALDILAR

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi. Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

BEYRUT'A YAPILACAK UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Golan Tepeleri'ne düzenlenen, 12 İsraillinin öldüğü roket saldırısının ardından, İsrail ile İran tarafından desteklenen Hizbullah arasında geniş çaplı savaş çıkabileceği endişeleri artmıştı. Gerilim devam ederken Beyrut havalimanının uçuş bilgi panosu ve uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, Türk Hava Yolları (THY) da dün gece iki uçuşunu iptal etmişti. Beyrut Havalimanı'nda saldırı endişesi ile bugün de pek çok uçuş iptal edildi.