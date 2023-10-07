İsrail-Gazze hattında tansiyon yüksek. İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas militanları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ülkenin birçok noktasına yüzlerce roket fırlattı. Peki, İsrail kime savaş açtı? İsrail savaş mı ilan etti, kime savaş ilanı yaptı?

İsrail kime savaş açtı? İsrail savaş mı ilan etti, kime savaş ilanı yaptı?

İsrail kime savaş açtı? Sorusu, İsrail- Gazze hattında yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi ve birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Peki, İsrail kime savaş açtı? İsrail savaş mı ilan etti, kime savaş ilanı yaptı?

İSRAİL KİME SAVAŞ AÇTI?

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlatıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

HAMAS NEDİR?

Hamas resmî adıyla İslamî Direniş Hareketi anlamına gelen Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi partidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler ve uluslararası topluluklar tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiştir. 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kurulmuştur.