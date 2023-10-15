İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanlarının ardından, İsrail'in kara harekatına başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Gazze sınırına yüzlerce tank ve kara birliği sevk eden İsrail, kara harekatı için hazırlıklarını artırdı. 7 Ekim'de Hamas ile İsrail arasında başlayan çatışmalar yoğunlaşırken, İsrail'in kara harekatına başlaması bekleniyor. Peki, İsrail kara harekatına başladı mı? Son durum nedir?

İsrail kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını artırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor. İsrail kara harekatını ne zaman başlayacak ve son durum nedir merak ediliyor. Hamas- İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail kara harekatına başladı mı? Son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İSRAİL KARA HAREKATINA BAŞLADI MI?

Hamas- İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor.

TANK VE ZIRHLI ARAÇLAR SINIRDA BEKLİYOR

Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar kara harekatı için Gazze sınırında sıralandı. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.