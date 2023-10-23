İsrail kara harekatı başladı mı? Gazze Şeridi'nde İsrail kara harekatı ertelendi mi?

İsrail kara harekatı başladı mı? İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenliyor. Bir gün içerisinde 320 noktaya yapılan saldırılarda yaklaşık 400 Filistinli öldürüldü. Dünyanın gözü Gazze'ye çevrilirken, İsrail'in kara harekatı hazırlığı sürüyor. Kapsamlı bir kara operasyonu beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, İsrail kara harekatı ertelendi mi? İsrail kara harekatı ne zaman?

İsrail kara harekatı ertelendi mi? İsrail kara harekatı başladı mı? İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce sivil can verdi. Bölgedeki çatışmalar 17'nci gününe girerken, İsrail kara harekatı hazırlıklarını sürdürüyor. Gazze'ye kapsamlı bir kara operasyonu bekleniyor. Peki, İsrail kara harekatı ne zaman? İsrail kara harekatı başladı mı?

İSRAİL KARA HAREKATI BAŞLADI MI?

İsrail ordusu, Gazze sınırlarına girerek operasyonlar düzenlerken, kapsamlı bir kara harekatı başlamadı.İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında kara harekatına ilişkin detaylar paylaştı. Galant, "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu 1 ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Gallant, kara harekatına "yakında" başlayacaklarını duyurdu. İsrail, Hamas'ı yok etmeyi amaçlarken kara harekâtı için Gazze'nin etrafına tanklar ve askerler yığdı. Bu arada İsrail ordusunda yaklaşık 300 bin yedek asker göreve başladı.

FİLİSTİN'DE ÖLÜ SAYISI 4 BİN 700'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son bir gün içerisinde 320 noktayı vurdu. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

BATI ŞERİA'DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha kentlerinde şu ana kadar 70 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlerken, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli de yaralanmıştı.

360 BİN YEDEK ASKER TOPLANDI

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'ye saldırılarının ardından "savaş ilanı"yla yaklaşık 360 bin yedek askerini seferberliğe çağırdı.

İsrail'deki yedek askerler, sanayi ve tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam edilen vatandaşlardan oluşuyor. İsrail'in yedek askerlerinin ordunun yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusu muvazzaf güçler, zorunlu askerlik hizmeti ve yedek güçler olmak üzere üç ana kategoriden oluşuyor. Zorunlu askerlik hizmetinin 18-21 yaşlarında yapıldığı İsrail'de, yedek asker yükümlülüğü ise 51 yaşına kadar devam ediyor.

ABD merkezli Global Firepower internet sitesinin verilerine göre, İsrail ordusunda muvazzaf unsurların sayısı 173 bin, yedek asker sayısı ise 465 bin olarak biliniyor.

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