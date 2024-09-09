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İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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İsrail İtalya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İsrail İtalya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte İsrail İtalya maçı yayın bilgisi!

İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İsrail İtalya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte İsrail İtalya maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSRAİL İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrail İtalya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İsrail İtalya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki İsrail İtalya maçını şifresiz izleyebilecekler.

İSRAİL İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsrail İtalya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

İSRAİL İTALYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İsrail İtalya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

İSRAİL İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsrail İtalya maçı, Haifa'da, Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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