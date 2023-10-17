İsrail İstanbul Konsolosluğu konumu son günlerde yaşanan gelişmelerden sonra merak edilen konular arasına girdi. Peki, İsrail İstanbul konsolosluğu nerede? İşte, İsrail İstanbul Konsolosluğu hakkında merak edilenler ve detayları…

KONSOLSOLUK HAKKINDA

İsrail İstanbul Başkonsolosluğu'nda sunulan hizmetlerden bazıları:

Konsolosluk Hizmetleri

İsrail Başkosolosluğu'ndaki Konsolosluk Departmanı, İsrail'i ziyaret etmek isteyenlere veya Türkiye'de ikamet eden İsrail vatandaşlarına çeşitli noter hizmetleri sunmaktadır. Web sayfamızda gerekli dokümaların listesi ve formları bulabilirsiniz.

Ticari Hizmetler

İstanbul'daki İsrail Ticaret Ataşeliği Ofisi, İsrail ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İsrail Kültürü

İsrail Büyükelçiliği'ndeki Kültür Departmanı size İsrail'in kültürünü tattırmayı amaçlamaktadır. Kültür Departmanı kısmını ziyaret ederek İsrail sanatı ve Elçiliğimizin Türkiye'deki kültür sanat etkinlikleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Bunların yanı sıra İsrail İstanbul Konsolsoluğu'ndan herhangi biri ile görüşmek veya konuşmak isterseniz kilit personel ve ilgili e-mailleri de web sayfasında bulabilirsiniz. İsrail'le alakalı daha detaylı veya daha özgül bilgiye ulaşmak istiyorsanız her türlü konuyla ilgili Halkla İlişkiler Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

İSRAİL İSTANBUL KONSOLOSLUĞU NEREDE?

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