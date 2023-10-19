"İsrail Gazze'ye ne zaman saldıracak, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı bu gece başlıyor mu?" Merak ediliyor. İsrail ordusu yüzlerce Filistinlinin tahliye çağrılarına uyarak güneye akın ettiğini bildirdi. Peki, İsrail'in kara saldırısı bu gece mi? İşte detaylar…

İSRAİL'İN KARA SALDIRISI BU GECE Mİ? İsrail Gazze'ye ne zaman saldıracak, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı bu gece başlıyor mu?

İsrail, Hamas'ın sınırı aşarak sivillere yönelikgerçekleştirdiği saldırılarına karşılık vermek amacıyla Gazze şeridine yapacağını duyurduğu kara harekatı öncesinde kentin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan Gazzelilere yönelik tahliye çağrısını sürdürüyor. Peki, İsrail'in kara saldırısı bu gece mi? İsrail Gazze'ye ne zaman saldıracak, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı bu gece başlıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

İSRAİL'İN KARA SALDIRISI BU GECE Mİ?

İsrail ordusu, sosyal medya platformlarında Arapça olarak yayınladığı bir bildiride, Filistinlilerin kentten güvenli bir şekilde ayrılabilmeleri için yerel saatle 09.00-15.00 saatleri arasında kullanabilecekleri iki ana yolun olduğunu açıkladı. Ordu ayrıca, yüzlerce Filistinlinin İsrail'in çağrılarına uyarak güneye doğru hareket ettiğini belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE KARA HAREKATI BU GECE BAŞLIYOR MU?

Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen son bombardıman, 7 Ekim'de başlayan saldırıların en ölümcülüydü. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almış ve bu saldırı sonucunda 471 kişi hayatını kaybetti, 342 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında hastanede sadece hastalar değil, binaya sığınmaya çalışan yüzlerce kişi bulunuyordu. Hamas, misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Ayrıca, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 203 İsraillinin Hamas tarafından tutulduğunu açıkladı. İsrail ise Gazze'deki insani yardımların yakında başlamasını beklediklerini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP ise Refah Sınır Kapısı'nın cuma günü açılacağı bilgisini verdi. Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardımlar, İsrail'in izin vermemesi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamıyordu. Yardım dolu TIR'lar Gazze sınırında geçiş izni bekliyor. Son 24 saat içinde Gazze şeridi boyunca birçok askeri hedefe düzenlenen saldırılarla birlikte, hastane saldırısının ardından Gazze'de tekrar bombardıman sesleri yükseldi. İsrail savunma güçleri, bu saldırıların detaylarını açıkladı.

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