Gazze'ye çok yaklaşan filo, İsrail askerlerinin engeliyle karşılaştı. Filoyla iletişim tamamen kesildi. İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği baskınlarda en az 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sumud Filosu gözaltına alınan Türkler kim, isimleri ne merak ediliyor. Peki, İsrail'in gözaltına aldığı Türkler kimler, isimleri ne? Ayrıntılar haberimizde...

GÖZALTINA ALINAN TÜRKLER KİMLER, İSİMLERİ NE?

Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail ordusunun düzenlediği baskında Türk vatandaşlar da gözaltına alındı. İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk vatandaşların isimleri de belli oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 9 Türk vatandaşının da bulunduğu açıklandı.

Sirius gemisi: Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu, Zeynep Tekocak

Alma gemisi: Hüseyin Şuayp Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Koldu, Semih Fener

İsrail'in baskınında 6 gemiye el konuldu. 70 aktivist el konuldu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım koridoru açılmasını garanti etmek için Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşuyor.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.