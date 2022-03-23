İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü
Xinhua - Genel
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BEERŞEBA, 23 Mart (Xinhua) — İsrail polisi, Salı günü Beerşeba'da bir Arap saldırgan tarafından 4 kişinin öldürüldüğünü ve saldırganın da yoldan geçen bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Dudu Grunshpan/JINI/Xinhua aracılığıyla)
BEERŞEBA, 23 Mart (Xinhua) — İsrail polisi, Salı günü Beerşeba'da bir Arap saldırgan tarafından 4 kişinin öldürüldüğünü ve saldırganın da yoldan geçen bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Dudu Grunshpan/JINI/Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Genel