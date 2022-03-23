İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü - Haberler

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İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü

Xinhua - Genel
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İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü

BEERŞEBA, 23 Mart (Xinhua) — İsrail polisi, Salı günü Beerşeba'da bir Arap saldırgan tarafından 4 kişinin öldürüldüğünü ve saldırganın da yoldan geçen bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Dudu Grunshpan/JINI/Xinhua aracılığıyla)

BEERŞEBA, 23 Mart (Xinhua) — İsrail polisi, Salı günü Beerşeba'da bir Arap saldırgan tarafından 4 kişinin öldürüldüğünü ve saldırganın da yoldan geçen bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Dudu Grunshpan/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Genel

23 Mart, İsrail, Salı, Arap, Genel, Haberler

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