İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü

BEERŞEBA, 23 Mart (Xinhua) — İsrail polisi, Salı günü Beerşeba'da bir Arap saldırgan tarafından 4 kişinin öldürüldüğünü ve saldırganın da yoldan geçen bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Dudu Grunshpan/JINI/Xinhua aracılığıyla)

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