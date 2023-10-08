Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in de karşı saldırıya geçmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Her iki taraftan da yüzlerce insan hayatını kaybederken; birçok kişi İsrail ile kim savaşıyor? Sorusunu merak etti. Peki, İsrail ile kim savaşıyor? İsrail ile hangi ülke, örgüt savaşıyor? İsrail neden savaşıyor, sebebi ne?

İsrail ile kim savaşıyor? İsrail ile hangi ülke, örgüt savaşıyor? İsrail neden savaşıyor, sebebi ne?

Gece boyunca Gazze'ye bomba yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız." Dedi. Dün başlayan sıcak gelişmeler nedeniyle vatandaşlar tarafından İsrail ile kim savaşıyor? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Gece boyunca Gazze'ye bomba yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız." dedi. Peki, İsrail ile kim savaşıyor? İsrail ile hangi ülke, örgüt savaşıyor? İsrail neden savaşıyor, sebebi ne?

İSRAİL İLE KİM SAVAŞIYOR?

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, dün sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Karşı saldırıya geçen İsrail ise Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. İşgal altındaki Gazze sabaha kadar bombalanırken; saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise 300'den fazla kişi can verdi.

HAMAS NEDİR?

Hamas resmî adıyla İslamî Direniş Hareketi anlamına gelen Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi partidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler ve uluslararası topluluklar tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiştir. 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kurulmuştur.

HAMAS

HAMAS'IN AMACI NEDİR?

Hamas örgütünün kuruluş amacı 1948 öncesi İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan topraklarda yeniden Filistin İslam devletini kurmaktır.