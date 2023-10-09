Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından, İsrail ile Filistin neden savaşıyor ve İsrail- Gazze savaşında son durum nedir soruları gündeme geliyor. Hamas askeri kaç kişi ve İsrail- Filistin savaşı neden başladı 2023 merak ediliyor. Peki, İsrail ile Filistin neden savaşıyor? İsrail- Gazze savaşında son durum nedir?

Filistin- İsrail savaşı neden başladığı ve savaşta son durum nedir merak ediliyor. Hamas'ın operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail, Gazze şeridinin ablukaya alınacağını duyurdu. İsrail ile Filistin neden savaşıyor ve İsrail- Gazze savaşında son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. İsrail dün geceden beri Gazze'ye yoğun bir şekilde hava saldırısı gerçekleştiriyor. İsrail ile Filistin neden savaşıyor? İsrail- Gazze savaşında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İSRAİL İLE FİLİSTİN NEDEN SAVAŞIYOR?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İSRAİL- GAZZE SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

İsrail dün geceden beri Gazze'ye yoğun bir şekilde hava saldırısı gerçekleştiriyor. Son durumla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi. Gallant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.