Gazze Filistin hastane saldırısı ölü yaralı sayısı kaç (El-Mamedani Hastanesi)?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yüzlerce kişiyi katlettiği hastane saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi. Peki, Gazze Filistin hastane saldırısı ölü yaralı sayısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye yönelik saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybederken, katliama Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. Dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

GAZZE HASTANE SALDIRISI ÖLÜ YARALI SAYISI KAÇ?

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye yönelik saldırısında 500 kişi hayatını kaybetti.

7 Ekim'de başlayan Hamas- İsrail çatışmaları sürerken, Gazze'ye bomba yağdırılmaya devam ediyor. Daha önce hastanelerin boşaltılmasını söyleyen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Katliamın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

"TÜM İNSANLIĞI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.