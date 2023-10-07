İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. Peki, Filistin'de ve İsrail'de neler oluyor, son durum nedir? Kaç ölü ve yaralı var? İşte, İsrail-Hamas savaşı son durum!

İsrail-Hamas son durum! Filistin'de ve İsrail'de neler oluyor, son durum nedir? Kaç ölü ve yaralı var?

İsrail- Hamas son durum! İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. Peki, Filistin'de ve İsrail'de neler oluyor, son durum nedir? Kaç ölü ve yaralı var? İşte, İsrail- Hamas savaşı son durum haberimizde...

İSRAİL - HAMAS SAVAŞINDA SON DURUM



Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e başlattığı operasyonda 150'den fazla İsrailli hayatını kaybederken, 1100'den fazla kişi yaralandı. İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonunun ardından karşı saldırıya geçti. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, okullar da tatil edildi. Demirden Kılıçlar operasyonu başlatan İsrail, Hamas'ı havadan vurmaya başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1697 kişi de yaralandı.

HAMAS'TAN BİRLEŞME ÇAĞRISI

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı. Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı. Açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

YEDEK ASKER SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Saldırı görüntülerini paylaşan İsrail, geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattığını da duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Şu anda IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Operasyonel komutanlar, her bir bölgedeki çatışmaları yönetmek üzere bölgeye ulaşıyor. Buna paralel olarak tüm IDF birimleri için geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattık" dedi.

EN AZ 150 İSRAİLLİ ÖLDÜ, 1100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

İsrail basını, Hamas'ın saldırısında en az 150 kişinin hayatını kaybettiğini, 1100'den fazla kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

İSRAİL, HAVADAN VURMAYA BAŞLADI

Hamas'ın saldırıları sonrası savaş durumuna geçen İsrail'de OHAL ilan edildi, okullar da açılmayacak. Eğitim Bakanlığı ülke genelinde tüm okulların kapalı olacağını açıkladı. Bölgedeki kaynaklar, İsrail'in topyekün bir savaşa hazırlandığına dikkat çekerken, İsrail, Hamas'ı havadan vurmaya başladı. Gazze şeridinden yoğun dumanlar yükseliyor.

232 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı hava harekatının bilançosunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti, bin 697 kişi de yaralandı.

NETANYAHU: SAVAŞTAYIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı. İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

HAMAS LİDERİ HENİYYE: BİR KAHRAMANLIK SAVAŞININ İÇERİSİNDEYİZ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak "bir kahramanlık savaşı" içerisinde olduklarını belirtti. Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'TAN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi. Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İTİDAL ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığından, İsrail- Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Açıklamanın devamında "Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." sözlerine yer verildi.