İsrail'e yönelik Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte bölgede gerilim yükseldi. Peki, İsrail-Hamas Savaşı'nda hangi ülke kimi destekliyor? İşte ülkelerden yapılan resmi açıklamalar.

İsrail-Hamas Savaşı'nda hangi ülke kimi destekliyor?

Hangi ülke kimi destekliyor? İsrail'e yönelik Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte bölgede gerilim yükseldi. Peki, İsrail-Hamas Savaşı'nda hangi ülke kimi destekliyor? İşte ülkelerden yapılan resmi açıklamalar haberimizde...

HANGİ ÜLKE KİMİ DESTEKLİYOR?

İsrail-Gazze hattı kaynıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, " İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi. Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail misilleme olarak Demir Kılıç operasyonu başlattı.

Bölgede yaşananlar sonra diğer ülkelerden de art arda açıklamalar geldi.

TÜRKİYE

Taraflara itidal çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.'' dedi.

UKRAYNA'DAN İSRAİL'E TAM DESTEK

Filistinlilerin hedef alındığı cinayetlere ve işgale karşılık olarak düzenlenen "Aksa Tufanı" operasyonuna karşın Ukrayna, İsrail'in yanında olduğunu bildirdi. Ukrayna, İsrail'e tam destek verdiğini ve askeri desteğe hazır olduğunu duyurdu.

AVRUPA'DAN İSRAİL'E DESTEK, HAMAS'A TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesine yer verdi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ

Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.

ABD'DEN HAMAS'A KINAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, ABD'nin Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını "kesin bir dille kınadığını" ve İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyledi. Sözcü, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü ve yakın temas halinde kalacağını bildirdi.

İRAN'DAN HAMAS'A TAM DESTEK: GURUR VERİCİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey bir danışmanı, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı beklenmedik saldırıyı desteklediğini ifade ederek, bunu "gurur verici bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Filistinli çocuklara destek amacıyla Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Rahim Safavi, "Gurur verici Aksa destekliyoruz. Biz operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de desteklediğinden eminiz." açıklamasını yaptı.

MISIR'DAN FİLİSTİN VE İSRAİL'E 'AZAMİ İTİDAL' ÇAĞRISI

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu." ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki gelişmeler karşısında "azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması" çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada Mısır, barış sürecini yeniden başlatma çabalarını destekleyen uluslararası aktörleri, İsrail-Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı. Öte yandan İsrail'e, Filistin halkına yönelik saldırı ve provokatif eylemlerini durdurması ve uluslararası insani hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

RUSYA'DAN İSRAİL VE FİLİSTİN'E İTİDAL ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ve Filistinlileri itidale ve hemen ateşkes ortamına geri dönmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında barış müzakereleri sürecinin yeniden başlaması gerektiğine dikkati çekerek, taraflara itidal çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında başlayan gerginlik sonucu iki tarafın da zayiat verdiği, sivil altyapılar dahil yıkımlar olduğu anımsatıldı. Moskova'nın büyük çaplı bir askeri çatışmanın yeniden başlaması, her iki tarafta sivillerin ölümü ve Gazze Şeridi'ndeki ablukadan dolayı insani durumun daha da kötüye gitmesinden ciddi kaygı duyduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail ve Filistinlileri itidale ve hemen ateşkes ortamına geri dönmeye çağırıyoruz. Şiddet sarmalının ortaya çıkmasını önlemek, Gazze'ye çözüm bulmak ve Orta Doğu'da uzun vadeli, adil ve kalıcı barış elde etmek için Arap barış girişimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına dayanan İsrail-Filistin müzakere sürecinin acilen yeniden başlaması gereklidir."

HİNDİSTAN'DAN İSRAİL'E DESTEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "İsrail'deki terör saldırıları haberiyle derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız masum kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz." yorumunu paylaştı.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkı ile devam eden şiddet olaylarında tek sorumlu İsrail" ifadeleri kullanıldı. İki tarafa da sükunet çağrısı yapan Katar, uluslararası topluma, İsrail'in bu durumu kullanarak Gazze'deki Filistin halkına karşı orantısız müdahale başlatmasını engelleme çağrısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise durumu yakından takip ettiklerini duyurarak, şiddetin durması çağrısında bulundu. Sivillerin korunması için her iki tarafa çağrıda bulunan Suudi Arabistan, barışçıl bir süreç için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgalinin kardeş Filistin halkına yönelik apaçık ihlalleri ve saldırılarının sonucu olarak abluka altındaki Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gerilimden endişe duyulduğu" kaydedildi.Gazze Şeridi'ndeki olaylarla ilgili uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin (BM) "üzerine düşen sorumluluğu" üstlenmesi ve yaşanan şiddet olaylarını durdurması istenen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikası başta olmak üzere kışkırtıcı uygulamalarına son verilmesi gerektiği vurgulandı.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Gazze ve çevresinde yaşanan "tehlikeli tırmanışın" durdurulmasını istedi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, "Özellikle Batı Şeria'daki bölgelerde Filistin halkını, haklarından mahrum kılma, İslam ve Hıristiyan kutsallarına yönelik saldırılara ve ihlallere tanık olunduğu göz önüne alındığında, durumu daha da tırmandırma ihtimali taşıyan bu tehlikeli yansımalar konusunda uyarıda bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

UMMAN

Umman Dışişleri Bakanlığından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Filistin topraklarına yönelik gayrimeşru İsrail işgalinin sürmesinin neticesi olarak İsrail ile Filistin arasında tırmanan şiddetin endişe içinde, dikkatle izlendiği belirtildi. İsrail'in Filistin köy ve kentlerine yönelik saldırılarına işaret edilen açıklamada, "tehlikeli tırmanış" konusunda uyarı yapıldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Filistinliler arasındaki şiddetten duyulan endişeyi dile getirdi. Açıklamada, BAE'nin tehlikeli yansımalardan kaçınmak üzere son derece itidalli olunması ve derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, BAE'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki "geçici üye" sıfatıyla "Arap İsrail barış sürecinin yeniden canlandırılması için uluslararası dörtlü omisyonunun derhal işler hale getirilmesi çağrısında" bulunduğu kaydedildi.