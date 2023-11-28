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İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı

28 Kasım 2023 10:58 Son Güncelleme: 11:02 Abone Ol

El Arabiya'ya göre, İsrail güçleri, Hamas ile yapılan anlaşma sonrası serbest bırakılan Filistinli mahkumların yerine Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 3 bin 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. 7 Ekim'de 33 Filistinli, Kudüs'teki hapishaneden ve gözaltı merkezinden serbest bırakılmıştı. İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın batısındaki Beitunia ve Kafr Ain kasabalarında iki genci öldürdü.