Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çok sert açıklamalarda bulunarak intikam alacaklarını söyledi. Gazze'ye saldırı yapılacağını açıklaması üzerine, İsrail Gazze'ye saldıracak mı? Gazze boşaltılıyor mu? Soruları gündeme taşındı.

İsrail Gazze'ye saldıracak mı? SON DURUM! Gazze boşaltılıyor mu?

İsrail Gazze'ye saldıracak mı? Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çok sert açıklamalarda bulunarak intikam alacaklarını söyledi. Gazze'ye saldırı yapılacağını açıklaması üzerine, İsrail Gazze'ye saldıracak mı? Gazze boşaltılıyor mu? Soruları gündeme taşındı. Detaylar...

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRIYOR MU?

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız. Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'Yİ TERK EDİN"

Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız.Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.