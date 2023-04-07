İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roket nedeniyle yaşanan gelişmeler sonrası abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı. Vatandaşları endişelendiren konu ile ilgili ise İsrail Gazze'ye neden saldırıyor? İsrail Gazze'ye mi saldırdı? soruları aratıldı.

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'a gece yarısı saldırı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de iki tünel ve Hamas'a ait iki silah deposunun vurulduğu belirtildi. Peki, İsrail Gazze'ye neden saldırıyor? İsrail Gazze'ye mi saldırdı?

İSRAİL GAZZE'YE Mİ SALDIRDI?

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'a gece yarısı saldırı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de iki tünel ve Hamas'a ait iki silah deposunun vurulduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılara ilişkin "İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığı düşmanlarına ağır bedel ödetecek" açıklamasında bulunurken, Hamas da İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri ve roketlerle karşılık verdi. Birleşmiş Milletler mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu. Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı. Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi. Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Gazze'ye yönelik hava saldırısının ardından İsrail'in ikinci hedefi Lübnan oldu. İsrail ordusu Lübnan'a saldırı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan'a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze'ye saldırısı sırasında sona eren güvenlik kabinesi toplantısının ardından "İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığının düşmanlarına ağır bedel ödeteceğini" söyledi. Savunma Bakanı Yoav Gallant da "güvenlik birimlerinin her alanda tam hazırlıklı olduğunu ve her türlü tehdide nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına karşı Gazze'den İsrail'e roket saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze'den İsrail sınırındaki yerleşimlere roketler fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze'den fırlatılan yedi roketin hepsinin havada imha edildiği kaydedilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimleri çevresinde uyarı sirenleri çalındığını belirtildi. Roketlerin hedefindeki Siderot, İbim, Niram, Karmia ve Haassara'da saldırılara karşı uyarı sirenleri çalındı. Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından roket saldırılarını üstlenen olmadı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından işgali (İsrail'i) sorumlu tutuyoruz. Halkımızı ve direniş gruplarını Kudüs ve Aksa'mızı savunmak için işgale karşı açık bir çatışmada birleşmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin devam etmesinin İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı vurgulandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarınca yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, "İşgalin Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık, hava savunma sistemleri ve roketlerle karşılık veriyoruz." denildi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik roket fırlatılması ve verilen karşılığın ardından UNIFIL Medya Ofisi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. "Bugün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail'e doğru roketler fırlatıldı" denilen açıklamada, "İsrail ordusu, UNIFIL'e, hava savunma sistemi demir kubbeyi aktif ettiği bilgisini verdi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, şunları kaydetti; "Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmiş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti. Yaklaşık iki ay sonra güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İç tartışmalar düşmanlarımıza karşılık vermemize engel olmayacak" demişti.