24 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, bugün öğle saatlerinde İsrail ordusuna ait tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerledi. Peki, İsrail Gazze'ye girdi mi? İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başladı mı, son durum nedir?

İsrail Gazze'ye girdi mi? 24 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, bugün öğle saatlerinde İsrail ordusuna ait tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerledi. Peki, İsrail Gazze'ye girdi mi? İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başladı mı, son durum nedir? Detaylar!

İSRAİL GAZZE'YE GİRDİ Mİ?

Daha önce de birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'ye girdi. Hamas İsrail güçlerine karşılık verdiklerini ve tankların geri çekilmek zorunda kaldığını iddia ederken; bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 8 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

GAZZE SINIRINDAN GEÇTİLER

24 günlük süreçte birkaç kez sınırlı kara operasyonu kapsamında İsrail ordusuna ait tanklar Gazze sınırını geçti. Bugün de tankların sınırı geçerek Kuzey Gazze'den iç bölgelere doğru ilerlediği görüldü. Ajanslar tankların Gazze'ye doğru atış yaptığını kaydetti.

ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" açıkladı. Hagari, İsrail tanklarının Gazze'deki bir ana yolda ilerlediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hagari, 'ilave kuvvetlerin' Gazze Şeridi'ne girdiğini ve karada ilerlediğini söyledi. Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın birçok üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

HAMAS: İSRAİL TANKLARI GERİ ÇEKİLDİ

Gazze'deki Hamas hükümet dairesi başkanına göre, Gazze Şehri'nin eteklerine yaklaşan İsrail tankları artık geri çekildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir kara ilerlemesi yok. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar işgal ordusuna ait birkaç tank ve bir buldozerin saldırısıydı. Bu araçlar Selahaddin Caddesi üzerinde iki sivil aracı hedef aldı. Şu anda Selahaddin Yolu üzerinde işgal ordusuna ait herhangi bir araç bulunmuyor ve yoldaki vatandaş hareketleri normale döndü." denildi.

Ancak bölgedeki muhabirler taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI HASTANELERİ BOMBALIYORLAR

Gazze'ye yönelik bombardımana günlerdir devam eden İsrail savaş uçakları, bu kez Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Yaklaşık 12 bin kişi hastanede sığınırken bombardıman gerçekleşti. Filistin Kızılayı dün yapılan açıklamada "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi" ifadelerini kullanmıştı.