İsrail Fransa kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İsrail Fransa özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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İSRAİL FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

İsrail Fransa maçı 4-1'lik Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

İSRAİL FRANSA ÖZET

İsrail Fransa maç özetini maçın ardından YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan İsrail Fransa maç özeti linki üzerinden İsrail Fransa özetine ulaşabilirsiniz.

İSRAİL FRANSA ÖZET VİDEOSU

İSRAİL FRANSA MAÇI NE ZAMANDI?

İsrail Fransa maçı 10 Ekim 2024 günü oynandı.

İSRAİL FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İsrail Fransa maçı canlı olarak YouTube'ta yayınlandı.