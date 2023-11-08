Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Dünyanın gündeminde olan savaş ile ilgili İsrail Filistin savaşında kaç kişi öldü? Son dakika! Filistin haberleri araştırılıyor. İşte detaylar...

7 Ekim sabahı Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 33 gündür bomba yağdırıyor. Dünyanın dikkatle takip ettiği savaşta son durum ise merak ediliyor. Peki, İsrail Filistin savaşında kaç kişi öldü? Son dakika! Filistin haberleri!

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgeye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 569'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in kuşatma altındaki şeride 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında 10 bin 569 kişinin öldüğünü bildirdi. Yaşamını yitirenler arasında 4 bin 324 çocuk bulunduğu ifade edildi.

BM: 1 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN TAHLİYESİNİ İSTEMEK HUKUKUN İHLALİDİR

Öte yandan BM Raportörü Rajagopal İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı. Rajagopal " Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

BM'DEN İNSANİ ARA ÇAĞRISI

BM, binaların yerle bir olduğu ve temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmeye başladığı Gazze'deki acıların hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla çatışmalara insani bir ara verilmesi için çağrısını yineledi. BM Sağlık Ajansı Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'deki ölüm ve acı seviyesinin "kavranması zor" olduğunu söyledi. Gazze'deki bir meslektaşından alıntı yapan Lindmeier, "Her gün en kötü gün olduğunu düşünüyorsunuz ve bir sonraki gün daha kötü oluyor" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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