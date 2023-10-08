Dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Aksa Tufanı operasyonu ile İsrail Filistin olayı ne? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, İsrail Filistin olayı ne? İsrail Filistin arasında neler oluyor?

Her iki taraftan da yüzlerce insan hayatını kaybederken; birçok kişi İsrail Filistin arasında neler olduğunu araştırmakta. Gece boyunca Gazze'ye bomba yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız." Dedi. Dün başlayan sıcak gelişmeler nedeniyle vatandaşlar tarafından İsrail Filistin olayı ne? Araştırmaları sürüyor. Peki, İsrail Filistin olayı ne? İsrail Filistin arasında neler oluyor?

İSRAİL FİLİSTİN OLAYI NE?

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti. Operasyonda Gazze'den İsrail tarafına binlerce roket atılırken, çok sayıda silahlı militan da İsrail topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Binmyamin Netanyahu "Savaştayız ve biz kazanacağız" dedi. İsrail ordusu, saldırılar esnasında asker ve sivillerin rehin edildiğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar da da yüzlerce kişi öldü. Bu şiddet, onlarca yıldır devam eden mücadelenin son dışa vurumu oldu.

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, dün sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Karşı saldırıya geçen İsrail ise Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. İşgal altındaki Gazze sabaha kadar bombalanırken; saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise 300'den fazla kişi can verdi.

HAMAS

HAMAS NEDİR?

Hamas resmî adıyla İslamî Direniş Hareketi anlamına gelen Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi partidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler ve uluslararası topluluklar tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiştir. 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kurulmuştur.