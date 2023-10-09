Altın yükseliyor mu ve altın ne kadar olduğu araştırılırken, İsrail-Filistin gerilimi altını nasıl etkilediği gündeme geliyor. Çeyrek, gram ve cumhuriyet altın rekor fiyatı merak ediliyor. Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı ve ATA altın ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İsrail-Filistin gerilimi altını nasıl etkiledi? Altın rekor fiyatı ne kadar? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

İsrail-Filistin gerilimi altını nasıl etkiledi? Altın rekor fiyatı ne kadar? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

İsrail- Filistin gerilimi altını nasıl etkilediği ve altın rekor fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar olduğu ve Ata altın ne kadar, kaç TL soruları araştırılıyor. Geçtiğimiz haftayı 1.626 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, Filistin- İsrail gerginliği sonrası yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. İsrail-Filistin gerilimi altını nasıl etkiledi? Altın rekor fiyatı ne kadar? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 primle 1.626 liradan tamamladı. Hafta sonu başlayan ve hala devam eden İsrail-Filistin gerilimi sonrası altının gram fiyatı yeni haftaya sert yükselişle başladı. Gram altın, saat 11.20 itibarıyla 1.647 liradan işlem görüyor.

ALTIN REKOR FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 1.626 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, Filistin-İsrail gerginliği sonrası yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Çatışmalar sonrası güvenli limana olan talebin artmasıyla gram altın 21 lira birden yükseldi. Altının gram fiyatı şu sıralar 1.647 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.710 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor.

GÜVENLİ LİMANA TALEP ARTTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor. Analistler, bölgeden gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.