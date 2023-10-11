İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarında beşinci güne girildi. Hamas militanlarının saldırısının ardından İsrail kuşatma altındaki bölgeye hava saldırıları düzenliyor. İsrail Ordusu, Lübnan ve Suriye'den roketli saldırı olduğunu açırken çatışmaların yayılması ihtimali endişeleri artırıyor. Bölgedeki çatışma ortamının ekonomik sonuçları olması ise kaçınılmaz. Peki, İsrail'deki çatışmalar petrol ve akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyecek?

İsrail - Filistin çatışması petrol ve akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Hamas militanları Cumartesi günü İsrail'deki yerleşim yerlerine saldırı yapmıştı. İsrail'in saldırıya cevabı çok sert oldu ve ülkede savaş hali ilan edildi. İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki birçok noktayı hedef almaya devam ediyor.

Bölgedeki çatışmanın diğer ülkelere sıçramasından endişe ediliyor. İsrail Ordusu, Lübnan ve Suriye'den roketli saldırı olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar birçok ülkenin dahil olacağı bölgesel bir çatışmadan endişe ediyor.

Orta Doğu'da silahlar susmazken bölgede yaşanan gelişmelerin ekonomiye olan etkisi dikkat çekiyor. Hamas militanlarının saldırısı sonrası küresel petrol fiyatlarında yüzde 4 artış yaşanmıştı. Ancak analistlere göre, şu andaki ortam benzin ve petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkilemeyecek.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 6 DÜŞMÜŞTÜ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre petrol fiyatları Eylül ayındaki zirvesinden sonra yaklaşık yüzde 6 düşüş gösterdi. Benzin fiyatları da benzer şekilde düşüş eğiliminde.

USA Today'den Jim Sergent'ın verdiği bilgilere göre, saldırıdan sonraki ilk işlem günü olan Pazartesi günü piyasalar açıldığında petrol fiyatları yükseldi. Ancak Salı günü İsrail'in olası bir kara saldırısı için Gazze sınırına asker yığmasıyla pek değişmedi.

ABD rafinerilerinin benzin üretimi rekor sıcaklıklar nedeniyle yavaşlamıştı. Gaz fiyatları da benzer Eylül ayındaki zirveden bu yana düşüş gösteriyor. Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte fiyattaki düşüşün muhtemelen devam edeceğini belirtiyor.

Petrol Fiyatı Bilgi Servisi küresel enerji analizi başkanı Tom Kloza, "Öngörülebilir gelecekte - bir sonraki 15 ila 40 gün diyelim - insanlar gaz fiyatlarının düştüğünü görecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİL - FİLİSTİN ÇATIŞMASININ ETKİSİ 'ŞİMDİLİK' KÜÇÜK

Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkisiyle nromal gazın ortalama fiyatı yaz ortasında 5 doların üzerine çıkmıştı.

Orta Doğu'da İsrail'in büyük bir petrol üreticisi olmadığı biliniyor. Ancak dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Suudi Arabistan'a yakınlığı dikkat çekiyor.

Bir diğer önemli petrol üreticisi İran ise Hamas milislerinin saldırısını planlamakla suçlanıyor. İran lideri Hamaney, İsrail'i savaştan sorumlu tutmuştu.

Petrol ve doğalgaz danışmanlık şirketi Graves & Co.'dan John Graves, bölgedeki çatışmanın tırmanmasıyla petrol ve gaz fiyatlarında artış yaşanacağını düşünüyor.

Uzmanlar, çatışma uzarsa ve yaptırımlar söz konusu olursa ham petrol fiyatlarının yükselebileceğine vurgu yapıyor.

İlgili Haberler