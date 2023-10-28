İsrail-Filistin çatışmalarında deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ederken özellikle yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren ve Türk halkının da yakından tanıdığı Frank Hoogerbeets sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Filistin'den yana tavır sergileyen Frank Hoogerbeets "1947'de haritada yer almayan bir 'ülkenin' işlediği devasa boyutlarda bir savaş suçudur" dedi.
Bugün #Gaza 'ın büyük miktarda bombalandığını ve #Israel in karadan işgal edildiğini duyuyoruz. #Palestine halkının elektriği, suyu ve interneti yok. Tamamen kesilir. Bu, 1947'de haritada yer almayan bir "ülkenin" işlediği devasa boyutlarda bir savaş suçudur.
İşte sosyal medyadan yaptığı o paylaşım;