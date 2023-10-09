İsrail eski başbakanı Ehud Barak kimdir? Ehud Barak kaç yaşında, nereli? Ehud Barak hayatı ve biyografisi!

Ehud Barak, İsrail'in eski başbakanlarından biridir. Kendisi hakkında merak edilenler arasında yaşının yanı sıra, hangi yıllar arasında görev yaptığı ve kökeni de bulunmaktadır. Peki, İsrail eski başbakanı Ehud Barak kimdir? Ehud Barak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Filistin'de çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etmişti. Filistin'de yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekerken İsrail eski başbakanı Ehud Barak gündeme geldi. Ehud Barak kimdir merak konusu oldu. Peki, İsrail eski başbakanı Ehud Barak kimdir? Ehud Barak kaç yaşında, nereli? İşte, Ehud Barak hayatı ve biyografisi!

İSRAİL ESKİ BAŞBAKANI EHUD BARAK KİMDİR?

1976'da Kudüs İbrani Üniversitesinde Fizik - Matematik bölümlerinden mezun oldu. 1978'de Stanford Üniversitesinden mühendislikten diplomasını aldı. 1959'da İsrail savunma kuvvetlerine katıldı. Daha sonra soyadını İbranice "yıldırım" anlamına gelen barak ile değiştirdi. 1995 yılında iç işleri bakanı ve 1996 yılında dış işleri bakanı olarak görev yaptı. 1996'da Knesset'e seçildi ve sonra İşçi Partisi lideri oldu. 17 Mayıs 1999'de başbakan seçildi. Mart 2001'de görevini tamamladı.

18 Haziran 2007'de tekrar işçi partisi liderliğine seçildikten kısa bir süre sonra savunma bakanı olarak göreve başladı. 3 Ocak 2009 tarihinde İsrail'in Gazze'ye karadan girerek yaptığı harekâtın emrini veren kişidir.

EHUD BARAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ehud Barak 12 Şubat 1942'de Mishmar Hasharon kibbutzunda Ehud Brog ismiyle doğdu. 1999'dan 2001'e İsrail'in 10. başbakanlığını yapmıştır.