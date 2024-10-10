İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi? İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstah bir fotoğraf paylaştı. Peki, İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi? Detaylar...

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ NE DEDİ?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımları büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu açıklamayı başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya devam edecektir" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan İsrail'in katil Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Türkiye'nin, Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.