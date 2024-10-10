Üye Girişi
Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstah bir fotoğraf paylaştı. Peki, İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi? İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstah bir fotoğraf paylaştı. Peki, İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi? Detaylar...

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ NE DEDİ?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımları büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu açıklamayı başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya devam edecektir" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi?

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan İsrail'in katil Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Türkiye'nin, Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ne dedi?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Dışişleri Bakanlığı Filistin Türkiye İsrail

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun 'Lübnan yeni bir Gazze olabilir' çıkışına sert tepki

Bomba yağdırmak istediği ülkeye ABD'den bu kez izin çıkmadı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı

Halkın kanserden öldüğü mahallede test yaptılar, sonuç korkunç
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların gözü önünde hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Baldoc kimdir, hangi takımda oynuyordu, Türkiye'de oynadı mı? George Baldock öldü mü? George Baldock neden öldü? (Yunansitan Panathinaikos) George Baldock'u kim öldürdü? 10 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Halkbank çöktü mü? Halkbank mobil uygulamada, internet şubesinde sorun mu var, problem ne? Karamürsel'de otobüste cinayet VİDEOSU yayınlandı mı? Karamürsel boğaz kesme olayı nedir, nerede oldu? Karamürsel nerede, İstanbul'da mı, Kocaeli'de mi, hangi şehirde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.