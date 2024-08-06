İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Erdoğan'a ne dedi? İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması nedir?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabında Türkiye hakkında ne paylaşımda bulunduğu merak ediliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakkında ne dediği gündeme geliyor. İsrail Dışişleri Bakanı ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail, Türkiye'nin bu katliam karşısındaki dik duruşundan son derece rahatsız... Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma daha imza attı. Instagram'ın engellenmesini "diktatörlük" olarak nitelendiren Katz, paylaşımının altına Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mansur Yavaş'ı da etiketledi.

Katz yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür" ifadelerini kullandı.

İşte Katz'ın hadsiz paylaşımı;

İMAMOĞLU HADDİNİ BİLDİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Katz'ın kendisini paylaşımına etiketlemesine cevap vererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" demişti.