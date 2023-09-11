İsrail'de son dönemlerde yaşanan protestoların sebepleri ve son durum hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Neden protesto yapılıyor, hangi gelişmeler yaşanıyor ve protestoların sonuçları nelerdir? İsrail'deki toplumsal hareketlilik ve son durum hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...

İsrail'de binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Protestodan paylaşılan görüntüler sonrasında son durum merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İsrail'de neden protesto yapıldığı araştırılmaktadır. Arama motorlardında İsrail protesto gösterilerin nedeni sorgulatılıyor. Peki, İsrail'de ne oldu? İsrail'de neden protesto yapılıyor? Detaylar haberimizde...

İSRAİL'DE NE OLDU?

İsrail'de Meclis'in onayladığı tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor. Batı Kudüs'teki Begin Bulvarı yakınlarında toplanan grup İsrail Yüksek Mahkemesi'ne doğru yürüdü. İsrail bayrakları ile farklı sloganların yazıldığı havaya kaldırılmış yumruk resimleri taşıyan gruplar, hükümet karşıtı sloganlar attı. Gruplar, davullar ve megafonlar eşliğinde hükümet karşıtı marşlar söyleyerek ilerledi. Yüksek Mahkeme yakınlarındaki yola İbranice ve Arapça "Hukuk yönetiminden yanayız" yazılı pankart yerleştirildi. İsrail polisi yürüyüş ve gösteri alanında yoğun güvenlik önlemi aldı.

İSRAİL'DE NEDEN PROTESTO YAPILIYOR?

İsrail'de gündemi 9 aydır meşgul eden Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesinde gözler yargının yetkilerini kısıtlayan yasayı görüşmeye hazırlanan Yüksek Mahkemeye çevrildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, kitlesel protestolar ve kamuoyundaki yoğun tartışmaların gölgesinde yargı düzenlemesi kapsamında muhalefetin tamamının boykot ettiği Meclis oturumunda temmuzda onaylanan "akla yatkınlık" yasasını yarın görüşecek.

Yasa, Yüksek Mahkemenin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gerekçeleriyle bozma yetkisini elinden alıyor. Netanyahu hükümetinin yargı paketindeki temel unsurlar arasında sayılan madde "yargının yürütme üzerindeki denetimini azaltmayı" hedefliyor.

İSRAİL'DE ANAYASA YOK

İsrail'de henüz bir anayasa bulunmuyor. Ülkedeki 13 "Temel Kanun" gelecekteki anayasanın taslağı kabul ediliyor. Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı yasaları Temel Kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebiliyor. Hükümet, yargı düzenlemesi kapsamında onaylanan yasaların Temel Kanunlarda değişiklik getirdiğini belirtiyor. Yüksek Mahkemenin bugüne kadar Temel Kanunlarda yapılan değişikliklere müdahale etmediğine işaret eden hükümet, bu bakımdan yargı düzenlemesi paketinde onaylanan Temel Kanun değişikliklerini de Mahkemenin iptal edemeyeceğini savunuyor.

YÜKSEK MAHKEME YASAYI İPTAL EDERSE KRİZ BÜYÜYECEK

Yüksek Mahkemeye yasanın iptali için başvuran yargı düzenlemesi karşıtları ise söz konusu yasayla "sistem değişikliği yapıldığı, İsrail'in demokratik yapısına darbe vurulduğu, bu nedenle düzenlemenin Mecliste salt çoğunlukla kabul edilerek yargı denetiminden muaf tutulamayacağı" değerlendirmesinde bulunuyor. Yüksek Mahkemenin yasayı iptal etmesi ve hükümetin de buna itiraz etmesi halinde ülkedeki krizin anayasal boyuta taşınacağı yorumu yapılıyor.