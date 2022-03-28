İsrail'de Dört Arap Ülkesinin Dışişleri Bakanlarının Katıldığı Bir Konferans Düzenlendi - Haberler

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İsrail'de Dört Arap Ülkesinin Dışişleri Bakanlarının Katıldığı Bir Konferans Düzenlendi

Xinhua - Genel
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İsrail'de Dört Arap Ülkesinin Dışişleri Bakanlarının Katıldığı Bir Konferans Düzenlendi

SDE BOKER, 28 Mart (Xinhua) — İki gün sürecek olan konferans Pazar günü başladı.

SDE BOKER, 28 Mart (Xinhua) — İki gün sürecek olan konferans Pazar günü başladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid (solda), İsrail'in güneyindeki Negev çölünde yer alan Sde Boker'de Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita'yı karşılıyor, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: Ilan Assayag/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid (solda), İsrail'in güneyindeki Negev çölünde yer alan Sde Boker'de Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yi karşılıyor, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: Ilan Assayag/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid (sağda), İsrail'in güneyindeki Negev çölünde yer alan Sde Boker'de Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ı karşılıyor, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: Ilan Assayag/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Genel

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Pazar, Mart, Genel, Haberler

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