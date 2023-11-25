İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın

1985'te Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde çalışırken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, 2015 yılında şartlı olarak tahliye edilen Jonathan Pollard yaptığı son açıklama ile İsrail gündemine oturdu.

2020 yılında ülkesine dönen ve havalimanında Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Pollard, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından rehin alınan İsraillilerin ailelerini kızdıracak açıklamalara imza attı.

Rehinelerin ailelerinin savaşa müdahale etmesinin engellenmesi gerektiğini söyleyen Pollard, tepki çeken açıklamasında "İsrail savaş ilan ettiğinde hükümetin yapması gereken ilk şey, OHAL ilan etmek ve tüm rehinelere şunu söylemekti: 'Çenenizi kapalı tutacaksınız, yoksa biz sizin yerinize kapatırız'" ifadelerini kullandı.

Rehine ailelerinin uluslararası toplum ve İsrail solcuları tarafından hükümete karşı bir silah olarak kullanıldığını ima eden eski İsrail ajanı, "Eğer rehine ailelerini susturmak için hapse atmak gerekiyorsa öyle olsun. Bir savaş durumundayız." ifadelerini kullandı.

"REHİNE POSTERLERİ ASILMAMALI: HEPSİ ZEHİRLİ BİRER OK"

İsrailli rehinlerin posterlerinin asla asılmaması gerektiğini öne süren Pollard "Onların hepsi zehirli birer ok" dedi.

Kısa süre içinde viral hale gelen açıklamanın görüntüleri sosyal medyada öfkeye neden oldu. Kullanıcılar açıklamanın 'utanç verici' olduğunu, İsrail'in kendi vatandaşlarını bile umursamadığını vurgularken bazı yorumcular Pollard 'ın hapishaneye geri gönderilmesi gerektiğini yazdılar.

İSRAİL SERBEST BIRAKILMASI İÇİN YILLARCA UĞRAŞTI

İsrail istihbaratına gizli belgeler temin ederken yakalanan Jonathan Pollard, ABD'de ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Pollard, İsrail hükümetinin yıllarca süren lobi çalışmalarının sonucunda 2020 yılında ülkesine döndü ve İsrail kimliği aldı.