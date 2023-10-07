İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas militanları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ülkenin birçok noktasına yüzlerce roket fırlattı. Bunun ardından İsrail asker sayısı ne kadar, kaç kişi? Sorusu merak edildi. Peki, İsrail asker sayısı ne kadar, kaç kişi? İsrail Askeri gücü ne kadar?

İsrail asker sayısı ne kadar, kaç kişi? İsrail Askeri gücü ne kadar?

İsrail asker sayısı, yaşanan son gelişmelerin ardından en çok merak edilen detaylar arasında yer aldı. Sabah saatlerinde başlatılan saldırılarda 5 İsrailli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Bu gelişme sonrası "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz" açıklamasında bulunan İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattı. Peki, İsrail asker sayısı ne kadar, kaç kişi? İsrail Askeri gücü ne kadar? İşte İsrail asker sayısı!

İSRAİL ASKER SAYISI NE KADAR, KAÇ KİŞİ?

İsrail'in anlık etkin personel sayısı 160.000, Rezerve personel sayısı 630.000 olarak geçmektedir. 2016 yılındn sağlanmakta olan bu verilere göre 17-49 yaş arasında askere alınması mümkün olan 1,554,186 erkek bulunmaktadır. İsrail Kara Kuvvetleri, İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Hava Savunma Kuvvetleri ve İsrail Deniz Kuvvetleri'nden oluşmaktadır. İsrail Savunma Kuvvetlerinin tüm şubeleri tek bir Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıdır. Genelkurmay Başkanı Korgeneral (Rav Aluf) rütbesine sahip tek görevlidir. Ayrıca Aviv Kochavi 15 Ocak 2019'dan beri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaktadır.