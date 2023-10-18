İsrail Ankara Konsolosluğu nerede?
Gündem Haberleri
7 Ekim'den bu yaşana Gazze'de yaşanan olaylar sonrası ülkemizde İsrail'e karşı tepkisini ifade etmek isteyenler İsrail Ankara Konsolosluğu'nu araştırdı. Peki, İsrail Ankara konsolosluğu nerede?
İsrail Ankara Konsolosluğu konumu son günlerde yaşanan gelişmelerden sonra merak edilen konular arasına girdi. Peki, İsrail Ankara konsolosluğu nerede? İşte, İsrail Ankara Konsolosluğu hakkında merak edilenler ve detayları…
İsrail Ankara Konsolosluğu'nda verilen hizmetler:
- Vize Hizmetleri
- Online Hizmetler ve Formlar
- Yeni Pasaport
- Nüfus Kaydı
- Pasaport Uzatma
- Noter Hizmetleri
- Adli Sicil Kaydı İşlemleri
- Askerlik Hizmetleri
1 Ocak: Yeni Yıl
5 Nisan: Pesah I
13 Nisan: Pesah VII
21-23 Nisan: Ramazan Bayramı
1 Mayıs: İşçi Bayramı
4 Mayıs: Anma Günü
9 Mayıs: Zafer Günü
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs: Kudüs Günü
28 Mayıs: Pentekost
28 Haziran 1 Temmuz: Kurban Bayramı
15 Temmuz: Demokrasi Günü
15-17 Eylül: Roş Aşana
24-25 Eylül: Kefaret Günü
30 Eylül: Sukot Çardak Bayramı
7-8 Ekim: Simchat Tevrat
7-15 Aralık: Hanuka