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İsrail Ankara Konsolosluğu nerede?

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7 Ekim'den bu yaşana Gazze'de yaşanan olaylar sonrası ülkemizde İsrail'e karşı tepkisini ifade etmek isteyenler İsrail Ankara Konsolosluğu'nu araştırdı. Peki, İsrail Ankara konsolosluğu nerede?

İsrail Ankara Konsolosluğu konumu son günlerde yaşanan gelişmelerden sonra merak edilen konular arasına girdi. Peki, İsrail Ankara konsolosluğu nerede? İşte, İsrail Ankara Konsolosluğu hakkında merak edilenler ve detayları…

İsrail Ankara Konsolosluğu'nda verilen hizmetler:

  • Vize Hizmetleri
  • Online Hizmetler ve Formlar
  • Yeni Pasaport
  • Nüfus Kaydı
  • Pasaport Uzatma
  • Noter Hizmetleri
  • Adli Sicil Kaydı İşlemleri
  • Askerlik Hizmetleri

1 Ocak: Yeni Yıl

5 Nisan: Pesah I

13 Nisan: Pesah VII

21-23 Nisan: Ramazan Bayramı

1 Mayıs: İşçi Bayramı

4 Mayıs: Anma Günü

9 Mayıs: Zafer Günü

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs: Kudüs Günü

28 Mayıs: Pentekost

28 Haziran 1 Temmuz: Kurban Bayramı

15 Temmuz: Demokrasi Günü

15-17 Eylül: Roş Aşana

24-25 Eylül: Kefaret Günü

30 Eylül: Sukot Çardak Bayramı

7-8 Ekim: Simchat Tevrat

7-15 Aralık: Hanuka

İsrail Ankara Konsolosluğu nerede?

Osman Demir
Osman Demir
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