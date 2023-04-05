Müslüman aleminin ibadet ettiği mübarek Ramazan ayının yarısının bitmesi üzerine vatandaşlar İsra Suresi 105. ve 106. ayeti nedir? sorusunu araştırdı. Ramazan ayının 14. gününde okunması önerilen İsra Suresi 105. ve 106. ayeti arama motorlarında aratılıyor. Peki, İsra Suresi 105. ve 106. ayeti nedir? İsra Suresi 105. ve 106. ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

Ramazan ayının 14. gününe gelmemizle beraber okunması önerilen İsra Suresi 105. ve 106. ayeti vatandaşların gündeminde yer aldı. Müslüman aleminin büyük önemli ibadetlerini yerine getirdiği Ramazan ayında okunması önerilen İsra Suresi ise araştırılıyor. Peki, İsra Suresi 105. ve 106. ayeti nedir? İsra Suresi 105. ve 106. ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

İSRA SURESİ 105. VE 106. AYETİ NEDİR?

"105 Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

106 Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik."

İSRA SURESİ TEFSİRİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgiler şöyle;

"Kur'an'ın "gerçeğin bilgisi" olmasından maksat, onun yalnızca gerçeği, doğruyu içermesi; Allah'ın varlığı, birliği, aşkın sıfatları, peygamberlik ve âhiret hayatı gibi temel dinî akîdeleri, bütün ilâhî dinlerde ortak olan evrensel hakikatleri bildirmesidir. Âyet aynı zamanda Kur'an'ın da hak olduğunu, yani hem Allah'ın kelâmı olduğunda kuşku bulunmadığını, hem de ebedî olarak kalacak olan değişmez hakikat olduğunu, gerçeğin ortaya konması dışında başka bir amaçla indirilmediğini dile getirmektedir (Râzî, XXI, 67-68). Taberî'ye göre Kur'an'ın hak olarak indirilmesinden maksat, onun adalet ve insafı, güzel ahlâkı, iyi ve övgüye değer davranışları emretmesi; zulüm, haksızlık, kötü huy ve çirkin davranışları yasaklamasıdır (XV, 177)."