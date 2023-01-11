Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Ispartalıların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Isparta Valiliği okullar tatil mi? Son dakika! 11 Ocak Isparta okullar tatil? Isparta okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Ispartalılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Isparta Valiliği okullar tatil mi? Son dakika! 11 Ocak Isparta okullar tatil? Isparta okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından İstanbul okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ISPARTA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Ocak günü eğitime devam edilecek. Isparta Valiliği tarafından resmi bir açıklama gelmedi.