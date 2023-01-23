TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 23 Ocak Isparta kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Isparta TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Isparta TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 23 Ocak TOKİ TV Isparta kura çekimi İZLE! Isparta TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

Isparta TOKİ kura çekimi canlı izle arması, TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Isparta ili başvuru yapan kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Isparta TOKİ çekilişi canlı takip edilmek isteniyor. İşte Isparta TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 23 Ocak TOKİ TV Isparta kura çekimi İZLE! Isparta TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Isparta etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Isparta TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Isparta TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ

2023 ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.