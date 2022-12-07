Son günlerde havaların da soğumasıyla beraber artan grip vakalarının üzerine okullarda tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirlerden birisi ise okulların tatil edilmesi oldu. Çocuklar üzerinde daha hızlı yaygınlaşan grip nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Peki, Isparta okullar tatil mi? Bugün Isparta'da (Sütçüler) okul yok mu? Isparta bugün okul tatil var mı?

Isparta okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. Grip vakalarının artmasının ardından okullarda vakaların daha da yaygınlaşmaması adına tedbirler alındı. Veliler ve öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Isparta okullar tatil mi? Bugün Isparta'da (Sütçüler) okul yok mu? Isparta bugün okul tatil var mı? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

ISPARTA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.