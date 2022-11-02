AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Isparta, Konya ve Karaman'da deprem mi oldu? Isparta, Konya ve Karaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, Isparta, Konya ve Karaman'da deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba Isparta, Konya ve Karaman'da nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

ISPARTA, KONYA VE KARAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Deprem Antalya'da oldu fakat civar illerden de hissedildi. Antalya'daki deprem Isparta, Konya, Karaman gibi civar şehirlerden de hissedildi.

Afad Twitter paylaşımı:

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Yeryüzü tabakasının 22.35 km altındada gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak ölçtü.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Akdeniz'de Antalya'nın Kumlıca ilçesinin 68,33 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:41'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASARA NEDEN OLMADI

Yeryüzü tabakasının 22.35 km altındada gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak ölçtü. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı.

ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkutan depremle ilgili Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun" dedi.