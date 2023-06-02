Isparta kaç milletvekili çıkarıyor? Isparta milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Isparta AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Isparta kaç milletvekili çıkarıyor? Isparta milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Isparta milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ISPARTA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Isparta'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Isparta ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ISPARTA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri

Mehmet Uğur Gökgöz

CHP Milletvekilleri

Hikmet Yalım Halıcı

MHP Milletvekilleri

Hasan Basri Sönmez

İyi Parti Milletvekilleri

Aylin Cesur