Isparta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Isparta'da deprem mi oldu? Isparta deprem şiddeti ne?

Isparta deprem oldu mu ve Isparta'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Isparta deprem mi oldu? Az önce Isparta'da deprem mi oldu? Isparta deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Isparta'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Isparta'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Isparta deprem mi oldu? Az önce Isparta'da deprem mi oldu? Isparta deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.