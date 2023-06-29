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Isparta deprem mi oldu Son Dakika 2023? Az önce deprem mi oldu? Isparta deprem mi oldu 29 Haziran?

Isparta deprem mi oldu Son Dakika 2023? Az önce deprem mi oldu? Isparta deprem mi oldu 29 Haziran?

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AFAD ve Kandilli verilerine göre Isparta deprem oldu mu? Sorusu, Isparta'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Isparta deprem mi oldu? Isparta deprem mi oldu Son Dakika 2023? Az önce deprem mi oldu? Isparta deprem mi oldu 29 Haziran?

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Isparta deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Isparta deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Isparta deprem mi oldu Son Dakika 2023? Az önce deprem mi oldu? Isparta deprem mi oldu 29 Haziran?

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA!

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Isparta 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesison dakikadeprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU 29 HAZİRAN?

Kandilli'nin verilerine göre 29 Haziran günü saat 05.16'da 2.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkezi Isparta Kayıköy olarak belirlendi.

Isparta deprem mi oldu Son Dakika 2023? Az önce deprem mi oldu? Isparta deprem mi oldu 29 Haziran?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

6 Şubat Depremi Isparta Deprem Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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