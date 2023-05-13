Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Isparta deprem oldu mu? Sorusu, Isparta'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Isparta depremleri! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Isparta deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Isparta deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Isparta depremleri! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Isparta 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ISPARTA DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ